Підозра винуватцю ДТП на Майдані, криза через рішення КСУ та землетрус в Туреччині - головні події ночі

Підозра винуватцю смертельного ДТП

Прокуратурою повідомлено про підозру водію джипа Land Rover, який вчора на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травми ще чотирьом. Підозрюваний перебуває у лікарні під охороною.

Раніше прокуратура відкрила провадження за фактом масштабної ДТП, внаслідок якого на Майдані Незалежності загинули двоє людей та четверо отримали травми. Зокрема, поліція оприлюднила відео ДТП.

Землетрус в Туреччині

В результаті землетрусу в Туреччині загинуло 24 людини, ще 804 отримали поранення. Агентство Туреччини з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD) повідомило, що після землетрусу був зафіксований 341 афтершок. З них у 31 був магнітудою більше 4.

Рятувальники вже розібрали завали восьми з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще в дев’яти будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.

Протистояння Банкової і Конституційного суда

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн “Великої сімки”. Основною темою зустрічі стали останні події, пов’язані з рішенням суддів Конституційного Суду, яке викликало великий резонанс у суспільстві. На думку Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання.

Зокрема, Європейський парламент виступив із заявою про наслідки рішення КСУ і заявив, що підтримує первісну реакцію Президента Зеленського. Зокрема, депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що у рішенні КСУ відчувається вплив олігархів та Кремля.

Своєю чергою, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з конституційної кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Зокрема, міністр юстиції України Денис Малюська назвав потенціальні етапи виходу з конституційної кризи в Україні.

Позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ по Донбасу

Українська делегація зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення “режиму тиші” та ескалації збройного конфлікту, яка “має ознаки зазделегідь запланованої”.

Модератор Рабочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.

За результами засідання сторони:

1. Обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.

2. Домовилися дотримуватися режиму тиші.

3. Обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.

4. Домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.