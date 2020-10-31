Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24, постраждало понад 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В результаті землетрусу в Туреччині загинуло 24 людини, ще 804 отримали поранення. Про це повідомило агентство Туреччини з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, передає УНН.
“В цілому 24 людини загинуло, один з них потонув. Всього 804 людини отримали поранення: 743 людини — в Ізмірі, 5 — в Манісі, 2 — в Баликесір і 54 — в Айдин”, — йдеться в повідомленні.
За даними ресурсу, рятувальники вже розібрали завали восьми з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще в дев’яти будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.
До пошуково рятувальних робіт залучено майже 4 тис. осіб, 20 собак-рятувальників і 475 автомобілів.
В агентстві також повідомили, що після землетрусу був зафіксований 341 афтершок. З них у 31 був магнітудою більше 4.
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Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.
Раніше агентство повідомляло про 17 загиблих і понад 700 постраждалих.