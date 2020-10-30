Землетрус в Егейському морі: зросла кількість жертв, Афіни та Анкара готові до "дипломатії землетрусів"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули, 419 отримали поранення в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомило в п’ятницю Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, пише УНН.

“Кількість загиблих збільшилася до 12 осіб. Поранення отримали 419 осіб”, — йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося про шість загиблих і 321 постраждалого.

Також, Туреччина готова в разі необхідності надати допомогу Греції після землетрусу в Егейському морі. Про це повідомив глава Управління по зв’язках адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

“Ми молимося, щоб більше не було жертв (землетрусу) в Туреччині або Греції, і ми висловлюємо співчуття тим, хто постраждав від землетрусу з обох сторін. Ця трагедія знову нагадує нам про те, наскільки ми близькі, незважаючи на розбіжності в політичних поглядах. Ми готові допомогти Греції, якщо вона цього потребує”, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

We pray that there is no further loss of live in Turkey or Greece and we send our best wishes to all those affected on both sides of the earthquake. This tragedy reminds us once again how close we are despite our differences over policy. We’re ready to help if Greece needs it.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2020

Також прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття президенту Туреччини Тайіпу Ердогану у зв’язку із землетрусом в Егейському морі. “Тільки що я подзвонив президенту Ердогану, щоб принести співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю людей через землетрус, який торкнувся обидві країни. Якими б не були наші розбіжності, бувають часи, коли нашим людям потрібно триматися разом”, — зазначено в повідомленні.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Землетрус магнітудою 6,7 стався в п’ятницю в море в 19 км на північний захід від острова Самос, він відчувався в Афінах і Стамбулі. Підземні поштовхи привели до обвалення не менше 20 будинків в турецькому Ізмірі, руйнування є і в грецькому місті Неон-Карловасі. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди. Є загиблі, сотні постраждали.

Довідка: “Греко-турецька дипломатія землетрусів” — поліпшення відносин і зростання взаємних симпатій населення між Грецією і Туреччиною, які відбулися в результаті двох руйнівних землетрусів, які вразили обидві країни в 1999 році.

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