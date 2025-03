Землетрясение в Эгейском море: возросло число жертв, Афины и Анкара готовы к "дипломатии землетрясений"

“Число погибших увеличилось до 12 человек. Ранения получили 419 человек”, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о шести погибших и 321 пострадавшем.

Также, Турция готова в случае необходимости оказать помощь Греции после землетрясения в Эгейском море. Об этом сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

“Мы молимся, чтобы больше не было жертв (землетрясения) в Турции или Греции, и мы выражаем сочувствие тем, кто пострадал от землетрясения с обеих сторон. Эта трагедия снова напоминает нам о том, насколько мы близки, несмотря на расхождения в политических взглядах. Мы готовы помочь Греции, если она в этом нуждается”, — написал он на своей странице в Twitter.

We pray that there is no further loss of live in Turkey or Greece and we send our best wishes to all those affected on both sides of the earthquake. This tragedy reminds us once again how close we are despite our differences over policy. We’re ready to help if Greece needs it.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2020

Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Эгейском море. “Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Какими бы ни были наши разногласия, бывают времена, когда нашим людям нужно держаться вместе”, — указано в сообщении.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди. Есть погибшие, сотни пострадали.

Справка: “Греко-турецкая дипломатия землетрясений” — улучшение отношений и рост взаимных симпатий населения между Грецией и Турцией, которые произошли в результате двух разрушительных землетрясений, поразивших обе страны в 1999 году.