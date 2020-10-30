Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 17, постраждало понад 700 осіб

Раніше рятувальники повідомляли про 607 постраждалих в результаті землетрусу.

“Після землетрусу сталося в цілому 170 повторних підземних поштовхів, магнітуда 21 з яких була вище 4,0. До теперішнього часу в результаті землетрусу загинули 12 наших громадян, 607 осіб отримали травми”, — йшлося в заяві відомства.

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Турецькі рятувальники вже більше семи годин ведуть роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будинків. Раніше повідомлялося, що було врятовано щонайменше 70 осіб.

Землетрус магнітудою 6,7 стався в п’ятницю в Егейському морі в 19 км на північний захід від острова Самос, він відчувався в Афінах і Стамбулі. Підземні поштовхи привели до обвалення не менше 20 будинків в Ізмірі, руйнування є і в грецькому місті Неон-Карловасі.