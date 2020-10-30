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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 100066 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117241 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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4 марта, 09:55 • 100374 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103361 просмотра

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Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 17, пострадали более 700 человек

Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 17, пострадали более 700 человек

Киев  •  УНН

 • 47842 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 17, пострадавших - до 709. Об этом сообщило в пятницу турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Ранее спасатели сообщали о 607 пострадавших в результате землетрясения.

“После землетрясения произошло в целом 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из которых была выше 4,0. К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы”, — говорилось в заявлении ведомства.

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Турецкие спасатели уже более семи часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Ранее сообщалось, что были спасены по меньшей мере 70 человек.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в Эгейском море в 19 км к юго-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.

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