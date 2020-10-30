Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 17, пострадали более 700 человек

Ранее спасатели сообщали о 607 пострадавших в результате землетрясения.

“После землетрясения произошло в целом 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из которых была выше 4,0. К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы”, — говорилось в заявлении ведомства.

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Турецкие спасатели уже более семи часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Ранее сообщалось, что были спасены по меньшей мере 70 человек.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в Эгейском море в 19 км к юго-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.