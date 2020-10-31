Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 24, пострадали более 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения. Об этом сообщило агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий, передает УНН.
“В общей сложности 24 человека погибло, один из них утонул. Всего 804 человека получили ранения: 743 человека — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесир и 54 — в Стамбул”, — говорится в сообщении.
По данным ресурса, спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.
К поисково спасательных работ привлечено почти 4 тыс. человек, 20 собак-спасателей и 475 автомобилей.
В агентстве также сообщили, что после землетрясения был зафиксирован 341 афтершок. Из них у 31 был магнитудой более 4.
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Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.
Ранее агентство сообщало о 17 погибших и более 700 пострадавших.