Євродепутат заявила, що в рішенні КСУ відчувається вплив олігархів та Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що у рішенні Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, відчувається вплив олігархів та Кремля. Про це вона заявила в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.
“Звичайно ми зараз бачимо на прикладі останнього рішення КСУ, що деякі речі дійсно не працюють...Ми бачимо, що існує конфлікт інтересів у КС. Європейські країни очікують, що буде проведено розслідування, і ті судді, які задіяні у неправомірних діях, мають бути звільнені. Але все це вимагає дотримання верховенства права та належної юрисдикції. З іншого боку, нас значно непокоїть те, які інтереси стоять за суддями КС. Безумовно відчувається вплив та інтерес олігархів та Кремля. Вони тримають судові установи”, — сказала Крамон-Таубадель.
Вона наголосила, що цю ситуацію потрібно виправити.
“Тут варто вже „передавати пас“ парламенту, законодавчому органу. Ця конституційна криза може бути розглянута за рахунок політичного консенсусу”, — додала вона.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій. Пізніше у НАЗК повідомили, що реєстр декларацій відновив свою роботу.