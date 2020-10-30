Евродепутат заявила, что в решении КСУ ощущается влияние олигархов и Кремля

“Обычно мы сейчас видим на примере последнего решения КСУ, что некоторые вещи действительно работают ... Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают, что будет проведено расследование, и те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть освобождены. Но все это требует соблюдения верховенства права и надлежащей юрисдикции. С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС. Безусловно чувствуется влияние и интерес олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения”, — сказала Крамон-Таубадель.

Она отметила, что эту ситуацию нужно исправить.

“Здесь стоит уже „передавать пас“ парламенту, законодательному органу. Эта конституционный кризис может быть рассмотрена за счет политического консенсуса”, — добавила она.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций. Позже в НАПК сообщили, что реестр деклараций возобновил свою работу.