Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: винуватцю повідомлено про підозру, він у лікарні

"За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.
"Наразі водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.
Раніше прокуратура відкрила провадження за фактом масштабної ДТП, внаслідок якого вчора на Майдані Незалежності загинули двоє людей та четверо отримали травми.
Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, поліцією затримано водія джипа Land Rover.
Нагадаємо, поліція оприлюднила ще одне відео ДТП.