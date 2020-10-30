Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: винуватцю повідомлено про підозру, він у лікарні

"За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.

"Наразі водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.