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Смертельное ДТП на Майдане Независимости: виновнику сообщено о подозрении, он в больнице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Прокуратурой сообщено о подозрении водителю джипа Land Rover, который вчера на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем. Подозреваемый находится в больнице под охраной. Об этом сообщили в пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершивший масштабное дорожно-транспортного происшествия в центре Киева со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

"Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемый госпитализирован в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Ранее прокуратура открыла производство по факту масштабного ДТП, в результате которого вчера на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, полицией задержан водитель джипа Land Rover.

Напомним, полиция обнародовала еще одно видео ДТП.

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