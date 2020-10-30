Смертельное ДТП на Майдане Независимости: виновнику сообщено о подозрении, он в больнице

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершивший масштабное дорожно-транспортного происшествия в центре Киева со смертельным исходом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
"Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемый госпитализирован в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в прокуратуре.
Ранее прокуратура открыла производство по факту масштабного ДТП, в результате которого вчера на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, полицией задержан водитель джипа Land Rover.
Напомним, полиция обнародовала еще одно видео ДТП.