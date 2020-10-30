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ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші": загинуло двоє військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минулої доби, 29 жовтня, бойовики чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі, загинуло двоє військових. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.

“Упродовж минулої доби, 29 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації”, — повідомили у штабі.

“Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення”, — додається у повідомленні.

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник”, — повідомили у штабі.

“Обом воїнам було надано медичну допомогу та оперативно доправлено до лікувальних закладів”, — повідомили у штабі.

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Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

“Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. На жаль, унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям. Командування об’єднаних сил висловлює співчуття родинам загиблих”, — йдеться у повідомленні.

“На вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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