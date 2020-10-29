Арестович пояснив український “План дій”

“Наша пропозиція щодо розблокування процесу — це “План дій”, який ми запропонували. Тобто, що ми будемо робити по напрямках діяльності чотирьох підгруп і взагалі ТКГ. А саме — політичний процес, економічний, безпековий і гуманітарний”, - зазначив речник української сторони в ТКГ.

Економічна група, за словами Арестовича, включає, перш за все, питання пенсій та соціальні виплати на непідконтрольних територіях Донбасу.

“Політичний — це дискусія, щодо порядку та змісту. Є одна “рамкова конструкція”, а інша — як дороговказ. “Рамкова” - це у нас домовленості, яких досягнув президент Зеленський у грудні минулого року і решта президентів-членів Нормандської групи — Франція, Німеччина та Росія. Друге — комплекс мір з виконання “мінських домовленостей”, який був затверджений ще в Мінську. В обох мінськах. Там дискусія йдеться щодо того як правильно трактувати цей комплекс мір, заходів. І що буде з ним далі, адже там багато складних питань. Передача контролю, проведення виборів. Сторони мають різні погляди й ведеться дискусія, щодо них”, - зауважив політик.

Головними аспектами роботи гуманітарної підгрупи Арестович назвав розмінування, відновлення роботи КПВВ і обмін взаємоутримуваними особами.

“Безпекова частина — це збереження режиму припинення відкриття вогню, розмінування й, можливо, розведення військ на тих ділянках, які мають гуманітарне значення й пов'язані з питаннями гуманітарної підгрупи. Насамперед — це близько діючі КПВВ, щоб людей, які перетинають межу, не піддавати військовій загрозі. Тобто, воно чітко пов'язано”, - підсумував він.

Нагадаємо, Арестович сказав, що є ознаки, що росіяни добре сприйняли “План дій” від України.