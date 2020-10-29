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Арестович про “План дій” України в ТКГ: є ознаки, що його добре сприйняли росіяни

Арестович про “План дій” України в ТКГ: є ознаки, що його добре сприйняли росіяни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Є ознаки того, що “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі, запропонований головою української делегації тристоронньої контактної групи Леонідом Кравчуком, був добре сприйнятий як ОБСЄ, так і російською стороною. Про це в коментарі УНН повідомив новопризначений речник України в ТКГ Олексій Арестович.

"Тобто, можна казати про обережний позитив. Ми отримали ознаки, що наша пропозиція щодо розблокування процесу, “План дій”, який ми запропонували, була добре сприйнята й посередниками, й росіянами. І, можливо, ми зрушимо з місця. Точніше, ми вже зрушили. Вся суть того, що вчора відбулося в тому, що це і є бомба. Прорив“, — сказав Арестович.

Речник української делегації у ТКГ зазначив, що після подання Україною “Плану дій”, ОБСЄ має зробити компілятивний документ.

Він нагадав, що росіяни влаштували демарш у вересні, коли Верховна Рада не захотіла затвердити їх вимог, щодо закону про місцеві вибори (постанова № 795).

“Припинили роботу трьох груп із чотирьох. Після цього вони запропонували нам свій „План дій“, але голова делегації Кравчук сказав, що в України є власна позиція та власні вимоги. От ми до 4 листопада надамо вам їх. Після чого, наші шановні посередники з ОБСЄ мають зробити компромісний або компілятивний документ, який найкращим чином буде забезпечувати вирішення безпекових питань, економічних, політичних і так далі. Цей компілятивний документ загальним рішенням може стати тим, що просуне нас у вирішенні цих питань”, — зауважив речник української сторони в ТКГ.

Нагадаємо, ще у серпні Кравчук повідомив, що під час переговорів у Тристоронній контактній групі російська сторона висунула ультиматум через постанову Верховної Ради про місцеві вибори.

Зі слів голови української делегації, Росія блокувала роботу будь-якої з підгруп, доки не буде розглянуто згадане питання.
Мова, зокрема, йде про Пункт 4 постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” і його відповідність Мінським угодам.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня, під час відеоконференції тристоронньої контактної групи, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі.

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