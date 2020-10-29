Арестович о "Плане действий" Украины в ТКГ: есть признаки, что его хорошо восприняли россияне

"То есть, можно говорить об осторожном позитиве. Мы получили признаки, наше предложение по разблокированию процесса, "План действий", который мы предложили, был хорошо воспринят и посредниками, и россиянами. И, возможно, мы сдвинемся с места. Точнее, мы уже сдвинулись. Вся суть того, что вчера произошло в том, что это и есть бомба. Прорыв", - сказал Арестович.

Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что после подачи Украиной "Плана действий", ОБСЕ будет сделать компилятивный документ.

Он напомнил, что россияне устроили демарш в сентябре, когда Верховная Рада не захотела утвердить их требования, по закону о местных выборах (постановление № 795).

"Прекратили работу трех групп из четырех. После этого они предложили нам свой "План действий", но глава делегации Кравчук сказал, что в Украины есть собственная позиция и свои требования. Вот мы до 4 ноября предоставим вам их. После чего, наши уважаемые посредники из ОБСЕ должны сделать компромиссный или компилятивный документ, который наилучшим образом будет обеспечивать решение вопросов безопасности, экономических, политических и так далее. Этот компилятивный документ общим решением может стать тем, что продвинет нас в решении этих вопросов", - отметил представитель украинской стороны в ТКГ.

Напомним, еще в августе Кравчук сообщил, что во время переговоров в Трехсторонней контактной группе российская сторона выдвинула ультиматум из-за постановления Верховной Рады о местных выборах.

По словам главы украинской делегации, Россия блокировала работу любой из подгрупп, пока не будет рассмотрен упомянутый вопрос.

Речь, в частности, идет о Пункте 4 постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" и его соответствии Минским соглашениям.

Как сообщал УНН, 28 октября, во время видеоконференции трехсторонней контактной группы, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса разработать свой "План действий" по урегулированию процесса на Донбассе.