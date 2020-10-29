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Арестович разъяснил украинский "План действий"

Арестович разъяснил украинский "План действий"

Киев  •  УНН

 • 26419 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Новоназначенный представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал об основных принципах, заложенных в украинском "Плане действий", который 28 октября на заседании ТКГ представил глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает УНН.

"Наше предложение по разблокированию процесса - это "План действий", который мы предложили. То есть, что мы будем делать по направлениям деятельности четырех подгрупп и вообще ТКГ. А именно - политический процесс, экономический, по безопасности и гуманитарный", - отметил представитель украинской стороны в ТКГ.

Экономическая группа, по словам Арестовича, включает, прежде всего, вопрос пенсий и социальные выплаты на неподконтрольных территориях Донбасса.

"Политический - это дискуссия, о порядке и содержании. Есть одна "рамочная конструкция", а другая - как указатель. "Рамочная" - это у нас договоренности, которых достиг президент Зеленский в декабре прошлого года и остальные президенты-члены Нормандской группы - Франция, Германия и Россия. Второе - комплекс мер по выполнению "минских договоренностей", который был утвержден еще в Минске. В обоих Минске. Там дискуссия идет о том, как правильно трактовать этот комплекс мер, мероприятий. И что будет с ним дальше, ведь там много сложных вопросов. Передача контроля, проведения выборов. Стороны имеют разные взгляды и ведется дискуссия относительно них", - отметил политик.

Главными аспектами работы гуманитарной подгруппы Арестович назвал разминирование, восстановление работы КПВВ и обмен взаемоудерживаемыми лицами.

"Часть безопасности - это сохранение режима прекращения открытия огня, разминирование и, возможно, разведение войск на участках, которые имеют гуманитарное значение и связаны с вопросами гуманитарной подгруппы. Прежде всего - это  действующие неподалеку КПВВ, чтобы людей, пересекающих черту, не подвергать военной угрозе. То есть, оно четко связано", - подытожил он.

Напомним, Арестович сказал, что есть признаки, что россияне хорошо восприняли "План действий" от Украины.

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