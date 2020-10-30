Єрмак - послам G7: події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн “Великої сімки”. Основною темою зустрічі стали останні події, пов’язані з рішенням суддів Конституційного Суду, яке викликало великий резонанс у суспільстві, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Очільник Офісу Глави держави поінформував про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України та позачергове засідання уряду за участю Президента й ухвалені на них рішення.

“Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК і було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші, — вони є й будуть працювати. Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху”, — наголосив Андрій Єрмак.

Він також розповів, що ще вчора до Верховної Ради було спрямовано законопроект, який має відновити довіру до конституційного судочинства в Україні.

“Президент і його команда, держава й державні органи продовжують боротьбу з корупцією і з тими, хто стоїть за всіма цими процесами в Україні. Ми перемогли під час прийняття земельної реформи, банківського закону і переможемо й цього разу”, — заявив керівник Офісу Глави держави.

На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тож він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації.

Керівник Офісу Президента переконаний, що вихід з неї буде знайдено.

“Для нас дуже важливо, щоб усі керівники, представники антикорупційних органів знали позицію Президента: ми сьогодні виступаємо дійсно єдиним фронтом щодо захисту тих реформ, які ми провели і продовжуємо проводити. Президент налаштований дуже рішуче, і він не зупиниться на шляху проведення реформ і боротьби з корупцією, хто б за цим не стояв”, — наголосив Андрій Єрмак і закликав представників “Великої сімки” стежити за роботою Антикорупційної ради, яка має зібратися найближчим часом, та реакцією всіх представників політичних сил, “аби мати реальну картину”.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що “Велика сімка” готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КСУ зробили заяву про важливість декларування доходів у демократичній державі та принципу верховенства права

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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