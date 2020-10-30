Ермак - послам G7: события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства

Глава Офиса Главы государства проинформировал о вчерашнем срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства с участием Президента и принятых на них решениях.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они и будут работать. Для нас является принципиальной наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - подчеркнул Андрей Ермак.

Он также рассказал, что еще вчера в Верховную Раду было направлено законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", - заявил руководитель Офиса Главы государства.

По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации.

Руководитель Офиса Президента убежден, что выход из нее будет найден.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию Президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", - подчеркнул Андрей Ермак и призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, "чтобы иметь реальную картину".

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.