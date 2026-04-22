Петер Мадьяр планирует возродить связи времен Австро-Венгерской империи - Politico

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявляет, что углубит отношения с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические связи и общую историю, берущую начало от Австро-Венгерской империи конца XIX века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Во время пресс-конференции в начале этого месяца Мадьяр предложил объединить Вышеградскую группу - неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Как яркий пример этой стратегии, Мадьяр отметил, что его первые поездки в начале мая в качестве нового лидера Венгрии будут в Варшаву и Вену, говорится в публикации.

Хотя он считает Австрию более естественным союзником, Мадьяр намерен многому научиться у премьер-министра Польши Дональда Туска и его усилий по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления, в частности относительно того, как разблокировать средства ЕС, задержанные из-за обеспокоенности верховенством права. Одним из главных приоритетов Мадьяра является обеспечение разблокировки 18 млрд евро замороженных средств ЕС; он также настаивает на доступе к 16 млрд евро европейских оборонных займов и отмене штрафа в размере 1 млн евро в день, наложенного на Венгрию за отказ соблюдать миграционное законодательство ЕС - отметили журналисты.

Австро-Венгерская империя существовала в 1867-1918 годах. Она включала в себя территории современных Австрии и Венгрии, а также современные чешские, словацкие, румынские, польские и украинские земли, часть нынешней Италии и территории сербов, хорватов, словенцев, боснийцев.

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.