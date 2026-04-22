Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
До 50% потерь урожая – как весенние заморозки изменят рынок косточковых в Украине
Вход в частный сектор и вызовы через ИИ: глава Федерации профсоюзов рассказал об изменении стратегии
Графики отключений электроэнергии
Петер Мадьяр планирует возродить связи времен Австро-Венгерской империи - Politico

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Новоизбранный премьер-министр Венгрии усилит сотрудничество с Австрией и Вышеградской группой. Мадьяр стремится разблокировать 18 млрд евро от ЕС и изучить опыт Дональда Туска.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявляет, что углубит отношения с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические связи и общую историю, берущую начало от Австро-Венгерской империи конца XIX века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Во время пресс-конференции в начале этого месяца Мадьяр предложил объединить Вышеградскую группу - неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Как яркий пример этой стратегии, Мадьяр отметил, что его первые поездки в начале мая в качестве нового лидера Венгрии будут в Варшаву и Вену, говорится в публикации.

Хотя он считает Австрию более естественным союзником, Мадьяр намерен многому научиться у премьер-министра Польши Дональда Туска и его усилий по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления, в частности относительно того, как разблокировать средства ЕС, задержанные из-за обеспокоенности верховенством права. Одним из главных приоритетов Мадьяра является обеспечение разблокировки 18 млрд евро замороженных средств ЕС; он также настаивает на доступе к 16 млрд евро европейских оборонных займов и отмене штрафа в размере 1 млн евро в день, наложенного на Венгрию за отказ соблюдать миграционное законодательство ЕС

- отметили журналисты.

Дополнительно

Австро-Венгерская империя существовала в 1867-1918 годах. Она включала в себя территории современных Австрии и Венгрии, а также современные чешские, словацкие, румынские, польские и украинские земли, часть нынешней Италии и территории сербов, хорватов, словенцев, боснийцев.

Напомним

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Вена
Австрия
Европейский Союз
Варшава
Чешская Республика
Дональд Туск
Словакия
Владимир Зеленский
Украина
Польша