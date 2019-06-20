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Первый месяц с Зеленским: что удалось сделать

Киев • УНН

 • 42913 просмотра

Сегодня 30 дней, как Украина сменила президента.

Первый месяц с Зеленским: что удалось сделать

КИЕВ. 20 июня. УНН. Ровно 30 дней назад Владимир Зеленский принес присягу народу Украины и вступил в должность Президента. УНН решил подвести итоги первого месяца президентства Владимира Зеленского.

Экономика

Даниил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление в "ЗеКоманде", заявлял, что политику "банкопада" от НБУ надо менять, но резких шагов не будет, на месте останется и руководство НБУ. Ну что же, относительно Нацбанка обещания сдержали. Никаких изменений в руководстве или политике финрегулятора пока нет.

А вот с реформой налоговой системы пока не очень. Введение налога на выведен капитал, диджитализация, деофшоризация бизнеса и внедрение "нулевой декларации" никак не двигается.

С МВФ и ЕС ситуация лучше, команда нового Президента обещала, что деньги брать будет и свои обязательства выполнять тоже будет. Денег пока нет, с выполнением обязательств тоже не очень. Но встречи провели и уже готовят новую программу и обещают уберечь Украину от дефолта.

Политика

Владимир Зелинский обещал референдум по вступлению Украины в НАТО, но пока на этом фронте, как говорят "без изменений".

А вот законопроект об ответственности за кнопкодавства у Президента таки уже подготовили.

С "новыми лицами" в политической команде Президента пока тоже не очень складывается. В список кандидатов в народные депутаты от "Слуги народа" попал Марьян Заблоцкий - "лоббист олигархов". Так его охарактеризовали во Всеукраинской аграрной совете (ВАС).

В ТОП-100 партийного списка "Слуги народа" оказался скандально известный Юрий Гусев. Бывший функционер в правительстве экс-президента Виктора Януковича Гусев, который, к тому же, оставил со скандалом в 2015 году высокий пост в Министерстве обороны Украины, имеет сейчас все шансы попасть в Верховную Раду под " франшизой ЗЕ".

Режиссер и художник Гео Лерос баллотируется под 23-м номером партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Обнаружив кандидата в обновленных списках политической силы Президента, журналисты сразу вспомнили Леросу, настоящее имя которого Курехян Георг Багратович, скандальные муралы и освоения бюджетных средств

Ранее УНН также писал о Кирилле Москаленко, сыне экс-мэра Кропивницкого, уличенного в сомнительных тендерах, который также идет на выборы под флагом "Слуги народа".

Кроме того, в список "Слуги народа" попал сын аграрного олигарха, обвиняемого в рейдерстве "Росток-Холдинга".

Обещал Президент и мир на Донбассе и возвращения Крыма. Пока трудно говорить есть ли, какие-то изменения в этом вопросе. Но после встречи с лидерами Германии и Франции, Зеленский сообщил, что готовится встреча в нормандском формате.

Для народа

Про всеобщее декларирование дохода пока ничего не слышно, про повышение зарплат военнослужащим, двухуровневую пенсионную систему и "экономический паспорт украинца" тоже, а вот народное голосование пусть немного, но есть: Президент Владимир Зеленский предлагал жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА на своей странице в Facebook. К сожалению, относительно других должностей такого опроса не было.

Например, 22 мая Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ. Известно, что Иван Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". Кроме того, его жена имеет гражданство РФ и сейчас находится в процессе оформления украинского гражданства.

С современным оборудованием в больницах и школах и переходом к страховой медицине, "образовательными ваучерами", строительством дорог по европейским стандартам, отказом от пластика пока тоже ничего не получается.

Относительно тарифов, то ими обещают заняться после парламентских выборов.

Но УНН предупреждает, что это все обещания.

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