Президент: радники найближчим часом почнуть готувати зустріч у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Зовнішньополітичні радники країн-членів нормандського формату найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів цих країн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
"Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Макрон заявив, що Франція готова провести засідання у нормандському форматі, коли будуть зроблені певні жести, щоб підтвердити зобов’язання досягнути миру на Донбасі.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, зустріч в нормандському форматі може відбутися в середині липня.