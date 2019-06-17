Президент: советники в ближайшее время начнут готовить встречу в нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Внешнеполитические советники стран-членов нормандского формата в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров этих стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УНН.
"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал он.
Как сообщал УНН, Макрона заявил, что Франция готова провести заседание в нормандском формате, когда будут сделаны определенные жесты, чтобы подтвердить обязательства достичь мира на Донбассе.
Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, встреча в нормандском формате может произойти в середине июля.