Президент: советники в ближайшее время начнут готовить встречу в нормандском формате

"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал он.

Как сообщал УНН, Макрона заявил, что Франция готова провести заседание в нормандском формате, когда будут сделаны определенные жесты, чтобы подтвердить обязательства достичь мира на Донбассе.

Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, встреча в нормандском формате может произойти в середине июля.