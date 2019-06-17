Макрон назвав умову проведення засідання у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Франція готова провести засідання у нормандському форматі, коли будуть зроблені певні жести, щоб підтвердити зобов’язання досягнути миру на Донбасі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Стосовно ситуації на Донбасі. Конфлікту, який триває вже 5 років та роздирає Європу… Ми хочемо повернутися до Мінського формату, щоб країна повернулася до миру. Я готовий підтримати вас, пане Президенте, у цьому намірі. І у діалозі з Росією. Коли настане момент Франція готова провести засідання у нормандському форматі, щоб підтвердити свої зобов’язання, але до цього часу нам треба мати певні жести, певні кроки для того, щоб був підтверджений намір виконувати ці зобов’язання", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа.
У рамках візиту Зеленський зустрівся з Макроном.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, зустріч в "нормандської форматі" може відбутися в середині липня.