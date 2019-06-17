Зеленський прибув із візитом до Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Про це повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон у Twitter, передає УНН.
"Ласкаво просимо до Парижа Пане Президенте Володимир Зеленський", - написала Дюмон.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Французьку Республіку.
Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького бізнесу.