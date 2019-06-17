Зеленский прибыл с визитом в Париж
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter, передает УНН.
"Добро пожаловать в Париж Господин Президент Владимир Зеленский", - написала Дюмон.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику.
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.