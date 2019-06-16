Зеленський сьогодні відвідає Францію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Французьку Республіку. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького бізнесу.
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Нагадаємо, джерела УНН повідомили, що запланований візит Президента до Франції і до Німеччини. Попередньо йдеться про 17 і 18 червня відповідно.