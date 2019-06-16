Зеленский сегодня посетит Францию

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

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Напомним, источники сообщили УНН, что запланированный визит Президента во Францию и в Германию. Предварительно речь идет о 17 и 18 июня соответственно .