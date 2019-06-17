Макрона назвал условие проведения заседания в нормандском формате

"Что касается ситуации на Донбассе. Конфликта, который продолжается уже 5 лет и раздирает Европу... Мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна вернулась к миру. Я готов поддержать вас, господин Президент, в этом намерении. И в диалоге с Россией. Когда наступит момент Франция готова провести заседание в нормандском формате, чтобы подтвердить свои обязательства, но до сих пор нам надо иметь определенные жесты, определенные шаги для того, чтобы было подтверждено намерение выполнять эти обязательства", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.

В рамках визита Зеленский встретился с Макроном.

Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля.