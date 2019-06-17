Зеленський зустрівся з Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту в Париж зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
Так, колеги потисли один одному руки. Макрон привітно поплескав Зеленського по спині, після чого вони разом відправились на зустріч за зачиненими дверима в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, під час свого офіційного візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський вже відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.
Крім того, перша леді України Олена Зеленська зустрілася із першою леді Франції Бріжит Макрон.
Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України прибув з візитом до Парижа.
Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького бізнесу.
Завтра планується візит Зеленського до Німеччини.