Україна наростила експорт інформаційних послуг до Франції – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Експорт інформаційних послуг з України до Франції зріс на 1,5%. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у ході відвідин стартап-кампусу Station F у Парижі, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Цифрові рішення – пріоритет нашого розвитку. Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський в Парижі заявив, що буде боротися проти корупції за допомогою сучасних технологій.
Раніше Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні".
Сьогодні Президент України прибув з візитом до Парижа.
Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького бізнесу.