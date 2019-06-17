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Украина нарастила экспорт информационных услуг во Францию – Зеленский

Киев • УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Экспорт информационных услуг из Украины во Францию вырос на 1,5%. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения стартап-кампуса Station F в Париже, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Украина нарастила экспорт информационных услуг во Францию – Зеленский

"Цифровые решения - приоритет нашего развития. В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский в Париже заявил, что будет бороться против коррупции с помощью современных технологий.

Ранее Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

Сегодня Президент Украины прибыл с визитом в Париж.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

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