Украина нарастила экспорт информационных услуг во Францию – Зеленский

"Цифровые решения - приоритет нашего развития. В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский в Париже заявил, что будет бороться против коррупции с помощью современных технологий.

Ранее Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

Сегодня Президент Украины прибыл с визитом в Париж.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.