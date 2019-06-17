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Перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Франції перша леді Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.

Перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською

"Перші леді України та Франції мали дружнє спілкування", - прокоментували у Президента.

Бріжит Макрон розповіла про структуру її офісу й Хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді.

Крім того, вона поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді.

"Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками", - зазначили в АП.

У свою черга, Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні.

Зеленська запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну.

Як повідомляв УНН, під час свого офіційного візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі

Нагадаємо, сьогодні Президент України прибув з візитом до Парижа

Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького бізнесу.

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