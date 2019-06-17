Первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского во Францию первая леди Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Первые леди Украины и Франции имели дружеское общение", - прокомментировали у Президента.
Брижит Макрона рассказала о структуре ее офиса и Хартию, что определяет задачи и инициативы, которые курирует первая леди.
Кроме того, она поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди.
"Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками", - отметили в АП.
В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине.
Зеленская пригласила Брижит Макрона посетить нашу страну.
Как сообщал УНН, во время своего официального визита во Францию Президент Украины Владимир Зеленский посетил стартап-инкубатор Station F в Париже.
Напомним, сегодня Президент Украины прибыл с визитом в Париж.
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.