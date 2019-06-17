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Первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской

Киев • УНН

 • 25914 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского во Францию первая леди Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской

"Первые леди Украины и Франции имели дружеское общение", - прокомментировали у Президента.

Брижит Макрона рассказала о структуре ее офиса и Хартию, что определяет задачи и инициативы, которые курирует первая леди.

Кроме того, она поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди.

"Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками", - отметили в АП.

В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине.

Зеленская пригласила Брижит Макрона посетить нашу страну.

Как сообщал УНН, во время своего официального визита во Францию Президент Украины Владимир Зеленский посетил стартап-инкубатор Station F в Париже.

Напомним, сегодня Президент Украины прибыл с визитом в Париж.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

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