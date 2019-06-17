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Зеленский встретился с Макроном

Киев • УНН

 • 18838 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Париж встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УНН.

Зеленский встретился с Макроном

Так, коллеги пожали друг другу руки. Макрона приветливо похлопал Зеленского по спинт, после чего они вместе отправились на встречу за закрытыми дверями в Елисейском дворце.

Напомним, во время своего официального визита во Францию Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил стартап-инкубатор Station F в Париже.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрона.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Украины прибыл с визитом в Париж.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

Завтра планируется визит Зеленского в Германию.

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