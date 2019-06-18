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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Ми починаємо домовленості з МВФ, дефолту не буде - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Глава української держави Володимир Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН розповів про співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, передає УНН.

Ми починаємо домовленості з МВФ, дефолту не буде - Зеленський

“Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як Президент я не впливатиму на суд чи банківську систему”, — підкреслив Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніхто не збирається оголошувати дефолт — Президент

Учасники зустрічі детально обговорили співпрацю з підприємствами у таких галузях, як сільське господарство, харчова, будівельна, автомобільна промисловість тощо.

Президент наголосив на потребі локалізації бізнесу для створення робочих місць і пообіцяв допомогти з вирішенням задавнених бюрократичних проблем.

Також обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, раніше Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН заявив, що іноземні кампанії бояться правоохоронних органів України.

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