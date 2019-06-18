Ми починаємо домовленості з МВФ, дефолту не буде - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Глава української держави Володимир Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН розповів про співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, передає УНН.
“Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як Президент я не впливатиму на суд чи банківську систему”, — підкреслив Володимир Зеленський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніхто не збирається оголошувати дефолт — Президент
Учасники зустрічі детально обговорили співпрацю з підприємствами у таких галузях, як сільське господарство, харчова, будівельна, автомобільна промисловість тощо.
Президент наголосив на потребі локалізації бізнесу для створення робочих місць і пообіцяв допомогти з вирішенням задавнених бюрократичних проблем.
Також обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.
Нагадаємо, раніше Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН заявив, що іноземні кампанії бояться правоохоронних органів України.