Мы начинаем договоренности с МВФ, дефолта не будет - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ рассказал о сотрудничестве Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, передает УНН.
"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как Президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др.
Президент подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.
Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.
Напомним, ранее Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ заявил, что иностранные кампании боятся правоохранительных органов Украины.