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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы начинаем договоренности с МВФ, дефолта не будет - Зеленский

Киев • УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ рассказал о сотрудничестве Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, передает УНН.

Мы начинаем договоренности с МВФ, дефолта не будет - Зеленский

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как Президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др.

Президент подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Напомним, ранее Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ заявил, что иностранные кампании боятся правоохранительных органов Украины.

Украинские Национальные Новости

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