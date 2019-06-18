Зеленський на зустрічі з підприємцями ФРН: іноземні кампанії бояться наших правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із великим та середнім бізнесом Німеччини. На заході були присутні представники компаній, сукупний портфель яких становить 220 мільярдів євро. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, передає УНН.
“Це більш ніж два ВВП України, і це приблизно 450 тисяч робочих місць”, — повідомив президент Німецько-української промислово-торговельної палати Андреас Лір.
Представники бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці, але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні.
“Інвестиційний клімат — це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають”, — наголосив Президент України.
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Глава держави підкреслив важливість усунення тиску правоохоронних органів на підприємців, бо без цього неможливо розвивати економіку України.
“Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною”, — додав Володимир Зеленський.
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За його словами, у планах — забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення “електронної митниці” та боротьба з контрабандою.
“У нас дуже великий пакет інновацій. Це наш проект „Держава у смартфоні“, який забезпечить зменшення бюрократичного тиску на людей. Саме Адміністрація Президента відновлює інвестиційну раду. Ми хотіли б проводити її двічі на рік. І запрошуємо вас, адже що більше буде в цій раді іноземного бізнесу, то прозорішою вона буде”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська і пообіцяла збереження санкцій.