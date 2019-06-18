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Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити пріоритетом свободу преси

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Комітет з захисту журналістів (Committee to protect journalists - CPJ) закликав президента України Володимира Зеленського зробити одним зі своїх пріоритетів - свободу преси. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву CPJ до українського президента.

Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити пріоритетом свободу преси

“Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні”, — йдеться у повідомленні.

Так, в комітеті підкреслили, що неодноразово звертались до української влади провести незалежне і ретельне розслідування підриву автомобіля, в якому їхав на роботу журналіст Павла Шеремет. Вибух стався 20 липня 2016 року у центрі Києва. Комітет закликав притягнути винних осіб, включно з організаторами, до відповідальності.

“Поточна безкарність у вбивствах журналістів створює негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, які займаються потенційно чутливими та спірними питаннями”, — додали у зверненні.

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Крім того, у CPJ закликали звільнити керівника бюро державного інформагентства Росії “РИА-Новости” Кирила Вишинського, якого в Україні обвинувачують у держзраді.

Зокрема, організація закликала президента використати можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста “Радіо Свободи” Станіслава Асєєва, який вже понад два роки перебуває у полоні бойовиків на Сході України, а також іншого українського політв’язня і журналіста Романа Сущенка, якого засудили в Росії до 12 років за так зване “шпигунство”.

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