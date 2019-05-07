Вишинського залишили під арештом до 22 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення продовжити термін тримання під вартою колишнього головного редактора "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського до 22 липня. Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський в коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні розглядалось питання щодо продовження запобіжного заходу Кирилу Вишинському. Суд продовжив до 22 липня тримання під вартою. У задоволенні клопотання адвоката Доманського щодо зміни запобіжного заходу відмовлено", - зазначив адвокат.
За його словами, крім того, на сьогоднішньому засіданні відбулася зміна в колегії суддів – до неї увійшов новий суддя, оскільки один із членів попереднього складу колегії склав присягу у Верховному суді. Під час засідання продовжилось зачитування обвинувального акту.
При цьому він додав, що наступне судове засідання відбудеться 30 травня.
Нагадаємо, на засіданні 16 квітня прокурори в Подільському районному суді Києва зачитали половину сторінок обвинувального акту стосовно справи головного редактора “РИА Новости-Україна” Кирила Вишинського.