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Вишинського залишили під арештом до 22 липня

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення продовжити термін тримання під вартою колишнього головного редактора "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського до 22 липня. Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський в коментарі кореспонденту УНН.

"Сьогодні розглядалось питання щодо продовження запобіжного заходу Кирилу Вишинському. Суд продовжив до 22 липня тримання під вартою. У задоволенні клопотання адвоката Доманського щодо зміни запобіжного заходу відмовлено", - зазначив адвокат.

За його словами, крім того, на сьогоднішньому засіданні відбулася зміна в колегії суддів – до неї увійшов новий суддя, оскільки один із членів попереднього складу колегії склав присягу у Верховному суді. Під час засідання продовжилось зачитування обвинувального акту.

При цьому він додав, що наступне судове засідання відбудеться 30 травня.

Нагадаємо, на засіданні 16 квітня прокурори в Подільському районному суді Києва зачитали половину сторінок обвинувального акту стосовно справи головного редактора “РИА Новости-Україна” Кирила Вишинського.

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