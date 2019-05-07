Вышинского оставили под арестом до 22 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский в комментарии корреспонденту УНН.
"Сегодня рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Суд продлил до 22 июля содержания под стражей. В удовлетворении ходатайства адвоката Доманского об изменении меры пресечения отказано", - отметил адвокат.
По его словам, кроме того, на сегодняшнем заседании произошло изменение в коллегии судей - в нее вошел новый судья, поскольку один из членов предыдущего состава коллегии принял присягу в Верховном суде. Во время заседания продолжилось зачитывание обвинительного акта.
При этом он добавил, что следующее судебное заседание состоится 30 мая.
Напомним, на заседании 16 апреля прокуроры в Подольском районном суде Киева зачитали половину страниц обвинительного акта в отношении дела главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.