Вышинского оставили под арестом до 22 июля

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100241 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104635 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108725 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134274 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139260 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144862 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130279 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130331 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Вышинского оставили под арестом до 22 июля

Вышинского оставили под арестом до 22 июля

Киев  •  УНН

 • 11693 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Суд продлил до 22 июля содержания под стражей. В удовлетворении ходатайства адвоката Доманского об изменении меры пресечения отказано", - отметил адвокат.

По его словам, кроме того, на сегодняшнем заседании произошло изменение в коллегии судей - в нее вошел новый судья, поскольку один из членов предыдущего состава коллегии принял присягу в Верховном суде. Во время заседания продолжилось зачитывание обвинительного акта.

При этом он добавил, что следующее судебное заседание состоится 30 мая.

Напомним, на заседании 16 апреля прокуроры в Подольском районном суде Киева зачитали половину страниц обвинительного акта в отношении дела главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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