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Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать приоритетом свободу прессы

Киев • УНН

 • 10893 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Комитет по защите журналистов (Committee to protect journalists - CPJ) призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать одним из своих приоритетов - свободу прессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление CPJ к украинскому президенту.

Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать приоритетом свободу прессы

“В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессивными атаками за свою деятельность, свидетельствует об ухудшении свободы прессы в стране”, — говорится в сообщении.

Так, в комитете подчеркнули, что неоднократно обращались к украинским властям провести независимое и тщательное расследование подрыва автомобиля, в котором ехал на работу журналист Павла Шеремет. Взрыв произошел 20 июля 2016 года в центре Киева. Комитет призвал привлечь виновных лиц, включая организаторами, к ответственности.

“Текущая безнаказанность в убийствах журналистов создает негативное влияние на прессу страны, особенно среди журналистов, занимающихся потенциально чувствительными и спорными вопросами”, — добавили в обращении.

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Кроме того, в CPJ призвали освободить руководителя бюро государственного информагентства России “РИА-Новости” Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в госизмене.

В частности, организация призвала президента использовать возможные рычаги влияния для освобождения внештатного журналиста “Радио Свободы” Станислава Асеева, который уже более двух лет находится в плену боевиков на востоке Украины, а также другого украинского политзаключенного и журналиста Романа Сущенко, которого осудили в России в 12 лет за так называемый “шпионаж”.

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