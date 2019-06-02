Дружина і дочка Сущенка відвідали його в колонії в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно засудили в РФ, відвідали в колонії в російському місті Кірово-Чепецьк дружина і донька. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін в Twitter, передає УНН.
"Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенко відвідали його з тривалим, триденних побаченням в ІК-11 у Кірово-Чепецьку. У Романа поки все благополучно", - написав адвокат.
Крім того, Фейгін висловив надію, що "нова влада в Києві займеться обміном українця Сущенка на Вишинського (головного редактора "РИА-Новости України" Кирила Вишинського - ред.)".
Як повідомляв УНН, Романа Сущенко, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українському розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста в підрозділ Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.
Також нагадаємо, що недавно, наприкінці травня, в Нью-Йорку відкрилася виставка картин українського журналіста Романа Сущенко, написаних усіма доступними в колонії засобами: кулькової ручки, лушпиння шкаралупою, буряковим соком, чаєм, миючим засобом і кетчупом.