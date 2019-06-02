Супруга и дочь Сущенко посетили его в колонии в РФ
Киев • УНН
КИЇВ. 2 июня. УНН. Украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно осудили в РФ, посетили в колонии в российском городе Кирово-Чепецк супруга и дочь. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Twitter, передает УНН.
"Супруга и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневных свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все благополучно", - написал адвокат.
Кроме того, Фейгин выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского (главного редактора "РИА-Новости Украины" Кирилла Вышинского - ред.)".
Как сообщал УНН, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Также напомним, что недавно, в конце мая, в Нью-Йорке открылась выставка картин украинского журналиста Романа Сущенко, написанных всеми доступными в колонии средствами: шариковой ручки, луковой скорлупой, свекольным соком, чаем, моющим средством и кетчупом.