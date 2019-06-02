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7 марта, 06:35 • 107687 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143676 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 17:33 • 153324 просмотра

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Супруга и дочь Сущенко посетили его в колонии в РФ

Супруга и дочь Сущенко посетили его в колонии в РФ

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЇВ. 2 июня. УНН. Украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно осудили в РФ, посетили в колонии в российском городе Кирово-Чепецк супруга и дочь. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Twitter, передает УНН.

"Супруга и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневных свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все благополучно", - написал адвокат.

Кроме того, Фейгин выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского (главного редактора "РИА-Новости Украины" Кирилла Вышинского - ред.)".

Как сообщал УНН, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Также напомним, что недавно, в конце мая, в Нью-Йорке открылась выставка картин украинского журналиста Романа Сущенко, написанных всеми доступными в колонии средствами: шариковой ручки, луковой скорлупой, свекольным соком, чаем, моющим средством и кетчупом.

Украинские Национальные Новости

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