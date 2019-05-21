Полонений Сенцов поцікавився персоною Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов поцікавився Володимиром Зеленським. Про це російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
"Щойно поговорила телефоном з Олегом Сенцовим. Він передавав усім велике вітання. І особливе вітання Андрію Звягінцеву (російський кінорежисер - ред.). Сказав, що скоро вийде нова книга його оповідань. Був бадьорий, жартував наді мною, як завжди. Цікавився новим президентом України, тобто, питав, що я про нього думаю", - написала правозахисниця.
Нагадаємо, адвокат ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова - Дмитро Дінзе - розповів про стан здоров'я свого підзахисного, зазначивши, що українець набрав вагу і важить 90 кілограмів та відчуває себе відмінно.
У серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили в РФ до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного угруповання.
Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих за політичними мотивами. Голодування тривало 145 днів - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через погрозу примусового годування.