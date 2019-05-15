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Сенцов набрав вагу і важить 90 кілограмів - адвокат

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Адвокат ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова - Дмитро Дінзе - розповів про стан здоров'я свого підзахисного, зазначивши, що українець набрав вагу і важить 90 кілограмів та відчуває себе відмінно. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

"Що стосується фізичного стану, то вже зараз не доводиться турбуватися. Зараз він набрав вагу до 90 кілограмів і відчуває себе відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація пройшла успішно. Але ви майте на увазі, що це індивідуальна особливість організму. У Олега організм зміг відновиться, у інших - він може цього не зробити. Тому йому пощастило", - розповів Дінзе.

За його словами, зараз психологічний стан у Сенцова "відмінний в результаті того, що він постійно займається чимось творчим".

Нагадаємо, адвокат Сенцова розповіла про його життя в колонії.

У серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили в РФ до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного угруповання.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих за політичними мотивами. Голодування тривало 145 днів - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через погрозу примусового годування.

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