Адвокат Сенцова рассказала о его жизни в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, которого арестовали пять лет назад, в российском заключении пытается работать над новыми фильмами. Впрочем, ему запрещают их смотреть, сообщила адвокат заключенного украинца Ольга Динзе, передает УНН со ссылкой на DW.
"Половину дня все узники занимаются строевой подготовкой - это требование режима. Олег марширует немного меньше других - ему позволяют больше времени тратить на прогулки и занятия спортом из-за реабилитации после голодания", - отметила она.
Адвокат добавила, что режиссер продолжает творить.
"После реабилитации Олег вернулся к творчеству, работает над сценариями. К сожалению, администрация колонии не позволяет ему пользоваться проигрывателем, поэтому он не в состоянии смотреть те работы, которые ему присылают коллеги", - отмечает Ольга Динзе.
Следующий визит адвокатов к заключенному украинскому режиссеру, по словам Динзе, запланирован на конец мая.
Напомним, в августе 2015 украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.
Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018. Отказываясь от еды, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дня - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
Как сообщал УНН, Сенцов написал новый роман в русской колонии.