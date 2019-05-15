Сенцов поправился до 90 килограммов - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова - Дмитрий Динзе - рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного, отметив, что украинец поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.
"Что касается физического состояния, то уже в настоящее время не приходится беспокоиться. Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно. Но вы имейте ввиду, что это индивидуальная особенность организма. У Олега организм смог восстановится, у других – он может этого не сделать. Поэтому ему повезло", - рассказал Динзе.
По его словам, сейчас психологическое состояние у Сенцова "отличное в следствии того, что он постоянно занимается чем-то творческим".
Напомним, адвокат Сенцова рассказала о его жизни в колонии.
В августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили в РФ к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористической группировки.
Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Отказываясь от еды, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодовка продолжалась 145 дней - режиссер был вынужден прервать ее 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.