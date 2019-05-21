Пленный Сенцов поинтересовался персоной Зеленского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 38921 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 60901 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 77777 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91116 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122591 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111512 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Пленный Сенцов поинтересовался персоной Зеленского

Пленный Сенцов поинтересовался персоной Зеленского

Киев  •  УНН

 • 13660 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов поинтересовался Владимиром Зеленским. Об этом российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"Только поговорила по телефону с Олегом Сенцовым. Он передавал всем большой привет. И особое приветствие Андрею Звягинцеву (русский кинорежиссер - ред.). Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, шутил надо мной, как всегда. Интересовался новым президентом Украины, то есть, спрашивал, что я о нем думаю", - написала правозащитница.

Напомним, адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова - Дмитрий Динзе - рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного, отметив, что украинец набрал вес и весит 90 килограммов и чувствует себя отлично.

В августе 2015 украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, осудили в РФ к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористической группировки.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018. Отказываясь от пищи, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дней - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Украинские Национальные Новости

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