Меркель пояснила, чому "тремтіла" на зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час вітання українського лідера Володимира Зеленського в Берліні помітно похитувалася. Пізніше вона пояснила, що явно не випила достатньо води, передає УНН з посиланням на AP.
Як пише агентство, Меркель помітно тремтіла, коли стояла з українським Президентом Зеленським на спеці в 28 градусів за Цельсієм, у той час як військовий оркестр виконував національні гімни на вітанні.
Меркель посміхнулася після того, як репортер запитав, чи має її тремтіння викликати занепокоєння, сказавши, що з нею все в порядку.
"Відтоді я випила принаймні три склянки води, які мені, очевидно, були потрібні, і тепер я відчуваю себе дуже добре", - сказала вона.
Вона засміялася і посміхнулася Зеленському, коли він запевнив журналістів, що канцлер була в безпеці поряд з ним.
"Вона була в цілковитій безпеці", - сказав він.
Інформаційне агентство dpa повідомило, що це не перший випадок, коли Меркель трясе при схожих обставинах під палючим сонцем.
Не відомо, чи є у Меркель, яка очолює Німеччину з 2005 року, проблеми зі здоров'ям. Німецькі закони про конфіденційність дуже суворі щодо такого роду інформації, повідомляє агентство.
Як повідомляв УНН, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська і пообіцяла збереження санкцій.