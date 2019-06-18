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Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська та пообіцяла збереження санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Німеччина пообіцяла збереження санкцій проти Російської Федерації через анексію Криму до його повернення, а також висловила підтримку ініціативам Президента Володимира Зеленського щодо мінських домовленостей. Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська та пообіцяла збереження санкцій

"Санкції не скасовуються до тих пір, поки Крим не повернеться до України. Я вітаю ініціативи Президента щодо покращення гуманітарної ситуації в Донецьку та Луганську, а також його ініціативи щодо мінських домовленостей", - сказала канцлер.

Вона повідомила також що лідери обговорювали процес щодо відновлення територіальної цільності України.

З її слів, Україну та Німеччину багато років пов’язують тісні відносини. Меркель також згадала, що через вплив Росії Україна опинилась у дуже складній ситуації.

"Я також рада, що ми у рамках мінського процесу знову відновлюємо роботу в "нормандському" форматі, я вітаю Президента, Німеччина буде з радістю вітати всі позиції України", - додала вона.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту до ФРН 18 червня зустрівся з Меркель.

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